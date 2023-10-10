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Дулесова Парасковья Андреевна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дулесова Настасья Матвеева

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Рождение ребёнка
1884

Сын: Дулесов Василий Матвеев

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дулесов Адреанъ Матвеевъ

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кривилева Анна Матфеева

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дулесов Феодор Матвеев

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дулесова Парасковья Матвеева

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Дулесова Александра Матвеева

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Рождение ребёнка
1897

Сын: Дулесов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулесов Матвей Ивановъ

Смерть
Неизвестно
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