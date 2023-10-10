Дулесова Парасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дулесова Настасья Матвеева
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кривилева Анна Матфеева
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дулесова Парасковья Матвеева
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Дулесова Александра Матвеева
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дулесов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Дулесов Матвей Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно