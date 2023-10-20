Кривилева (Дулесова) Анна Матфеева
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
20.01.1908
первым браком, православные, оба. Поручители ж: Воткинские обыватели Василий Антреев Созонов, Матвей Андреянов Дулесов Н: Николай Андреев Созонов, Алексей Тимофеев Ястребовъ
Рождение ребёнка
18.01.1918
Отец ребёнка: Кривилев Илия Васильевъ
Смерть
Неизвестно