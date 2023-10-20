Кривилева (Дулесова) Анна Матфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривилева (Дулесова) Анна Матфеева

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дулесов Матвей Ивановъ

Мать: Дулесова Парасковья Андреевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Кривилев Илия Васильевъ

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
первым браком, православные, оба. Поручители ж: Воткинские обыватели Василий Антреев Созонов, Матвей Андреянов Дулесов Н: Николай Андреев Созонов, Алексей Тимофеев Ястребовъ
Рождение ребёнка
18.01.1918

Сын: Кривилев Виктор Ильич

Отец ребёнка: Кривилев Илия Васильевъ

Смерть
Неизвестно

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