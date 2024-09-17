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Кузичев Дмитрий Андреевич

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.05.1894

Дата смерти

29.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1894

Отец: Суслов Андрей Федорович

Мать: Кузичева (Носкова) Ксения Николаевна

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузичева (Артюшичева) Александра

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.05.1920

Дочь: (Кузичева) Фаина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кузичева (Артюшичева) Александра

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
29.08.1942

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