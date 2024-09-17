Кузичев Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1894
Дата смерти29.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1894
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 211
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1920
Дочь: (Кузичева) Фаина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кузичева (Артюшичева) Александра
Смерть
29.08.1942