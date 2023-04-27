von Kovern Robin
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1260
Дата смерти1302
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260
Бракосочетание
Около 26.05.1272
Жена: Von Eppenstein Elisabeth
Рождение ребёнка
1297
Дочь: Von Cobern Kunigunde
Мать ребёнка: Von Eppenstein Elisabeth
Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Von Kovern Mechtild
Мать ребёнка: Von Eppenstein Elisabeth
Смерть
1302