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von Kovern Robin

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1260

Дата смерти

1302

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1260

Отец: Von Der Neuerburg Friedrich II

Мать: Von Der Neuerburg Ermengard

Бракосочетание
Около 26.05.1272

Жена: Von Eppenstein Elisabeth

Рождение ребёнка
1297

Дочь: Von Cobern Kunigunde

Мать ребёнка: Von Eppenstein Elisabeth

Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Von Kovern Mechtild

Мать ребёнка: Von Eppenstein Elisabeth

Смерть
1302
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