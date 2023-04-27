von der Neuerburg (von Esch) Ermengard
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1224
Дата смертиОколо 1278
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1224
Отец: Von Esch Robert (Robin)
Мать: Von Esch Ermengarde
Germany
Бракосочетание
Около 1250
Рождение ребёнка
Около 1258
Сын: Von Der Neuerburg Friedrich
Отец ребёнка: Von Der Neuerburg Friedrich II
Рождение ребёнка
Около 1260
Сын: Von Kovern Robin
Отец ребёнка: Von Der Neuerburg Friedrich II
Рождение ребёнка
Около 1274
Дочь: Von Der Neuerburg Agnes
Отец ребёнка: Von Der Neuerburg Friedrich II
Daun, Rheinland-Pfalz Germany
Смерть
Около 1278