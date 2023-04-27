von der Neuerburg (von Esch) Ermengard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von der Neuerburg (von Esch) Ermengard

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1224

Дата смерти

Около 1278

Пол

Женский

Отец

Около 1205 г.р.

Мать

Около 1195 г.р.

Муж

Около 1242 г.р.

Дети

Около 1258 г.р.
Около 1260 г.р.
Около 1274 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1224

Отец: Von Esch Robert (Robin)

Мать: Von Esch Ermengarde

Germany
Бракосочетание
Около 1250

Муж: Von Der Neuerburg Friedrich II

Рождение ребёнка
Около 1258

Сын: Von Der Neuerburg Friedrich

Отец ребёнка: Von Der Neuerburg Friedrich II

Рождение ребёнка
Около 1260

Сын: Von Kovern Robin

Отец ребёнка: Von Der Neuerburg Friedrich II

Рождение ребёнка
Около 1274

Дочь: Von Der Neuerburg Agnes

Отец ребёнка: Von Der Neuerburg Friedrich II

Daun, Rheinland-Pfalz Germany
Смерть
Около 1278
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