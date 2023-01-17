Ерофеев (однодворец) Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Иван Федорович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Ерофеев (однодворец) Федор Васильевич

Мать: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ерофеев (однодворец) Ефим Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерофеев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева вторая жена

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ерофеев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева вторая жена

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева вторая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
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