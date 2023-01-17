Ерофеев (однодворец) Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Ерофеев (однодворец) Федор Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ерофеев (однодворец) Ефим Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ерофеев (однодворец) Николай Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ерофеева вторая жена
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ерофеев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерофеева вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно