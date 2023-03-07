Дружинин Георгий Александрович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
09.04.1906 ст.
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.
Дочь: Дружинина Анастасия Георгиевна
Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
13.03.1912 ст.
Сын: Дружинин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Сын: Дружинин Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Алексеевна
Смерть
Неизвестно