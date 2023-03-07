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Дружинин Георгий Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дружинин Александр Николаевич

Мать: Дружинина Анастасия Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
09.04.1906 ст.

Жена: Дружинина Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.03.1910 ст.

Дочь: Дружинина Анастасия Георгиевна

Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.03.1912 ст.

Сын: Дружинин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Сын: Дружинин Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Дружинина Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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