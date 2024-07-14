Цытринкевич Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Цытринкевич Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Цытринкевич Елена Васильевна
Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Цытринкевич Александра Васильевна
Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Цытринкевич Павлина Васильевна
Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно