Цытринкевич Василий Григорьевич 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цытринкевич Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цытринкевич Ефросиния Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Цытринкевич Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Цытринкевич Елена Васильевна

Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Цытринкевич Александра Васильевна

Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Цытринкевич Павлина Васильевна

Мать ребёнка: Цытринкевич Ефросиния Федоровна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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