Цытринкевич Ефросиния Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Цытринкевич Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Цытринкевич Елена Васильевна
Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Цытринкевич Александра Васильевна
Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Цытринкевич Павлина Васильевна
Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно