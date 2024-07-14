Цытринкевич Ефросиния Федоровна 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цытринкевич Ефросиния Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цытринкевич Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Цытринкевич Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Цытринкевич Елена Васильевна

Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Цытринкевич Александра Васильевна

Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Цытринкевич Павлина Васильевна

Отец ребёнка: Цытринкевич Василий Григорьевич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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