Курбатова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1871
Отец ребёнка: Курбатов Матвей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Курбатов Матвей Николаевич
Смерть
Неизвестно