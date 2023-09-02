Курбатов Матвей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Матвей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Курбатова Степанида

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Курбатов Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Курбатова Степанида

Смерть
Неизвестно

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