Курбатов Матвей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Курбатова Степанида
Рождение ребёнка
До 1871
Мать ребёнка: Курбатова Степанида
Смерть
Неизвестно