Логунов Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1912
Жена: Логунова Мария Ефремова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Нина Ильина
Мать ребёнка: Логунова Мария Ефремова
Рождение ребёнка
05.02.1914
Сын: Логунов Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Логунова Мария Ефремова
Рождение ребёнка
20.07.1915
Сын: Логунов Семён Ильин
Мать ребёнка: Логунова Мария Ефремова
Военная служба
1917
рядовой 4-й гренадерский Несвижский полк
Смерть
Неизвестно