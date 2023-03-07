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Логунов Илья Григорьевич

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Логунова Мария Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.01.1913

Дочь: Нина Ильина

Мать ребёнка: Логунова Мария Ефремова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1914

Сын: Логунов Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Логунова Мария Ефремова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1915

Сын: Логунов Семён Ильин

Мать ребёнка: Логунова Мария Ефремова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1917
рядовой 4-й гренадерский Несвижский полк
Смерть
Неизвестно
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