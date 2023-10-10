Дедюхин Пётр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюхин Пётр Никифорович

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1845

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Дедюхин Никифор Степанович

Мать: Дедюхина Марфа Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1845
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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