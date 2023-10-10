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Дедюхин Пётр Никифорович
Дедюхин Пётр Никифорович
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Место рождения
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Дата рождения
1845
Дата смерти
1845
Пол
Мужской
Отец
Дедюхин Никифор Степанович
1792 г.р.
Мать
Дедюхина (Жужгина) Марфа Петровна
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Дедюхин Никифор Степанович
Мать:
Дедюхина Марфа Петровна
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1845
Сарапул
, город Сарапул, Удмуртская Республика
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