Павильонова Матрона Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павильонова Матрона Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

28.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Павильонов Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Аполлинария (Полина) Павловна

Отец ребёнка: Павильонов Павел Никифорович

Смерть
28.12.1893
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Похороны
30.12.1893
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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