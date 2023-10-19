Павильонова Матрона Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти28.12.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Павильонов Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Аполлинария (Полина) Павловна
Отец ребёнка: Павильонов Павел Никифорович
Смерть
28.12.1893
Похороны
30.12.1893