Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федулов Федор

Мать: Федулова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арбатская Мария Петровна

Отец ребёнка: Арбатский Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арбатский Николай Петрович

Отец ребёнка: Арбатский Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбатский Петр

Смерть
Неизвестно
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