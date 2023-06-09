Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федулов Федор
Мать: Федулова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбатская Мария Петровна
Отец ребёнка: Арбатский Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арбатский Николай Петрович
Отец ребёнка: Арбатский Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбатский Петр
Смерть
Неизвестно