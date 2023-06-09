Арбатский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбатская Мария Петровна
Мать ребёнка: Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арбатский Николай Петрович
Мать ребёнка: Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно