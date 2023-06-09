Арбатский Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбатский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арбатская Мария Петровна

Мать ребёнка: Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арбатский Николай Петрович

Мать ребёнка: Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбатская (Федулова) Лидия Федоровна

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