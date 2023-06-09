Федулов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федулова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Николай Федорович

Мать ребёнка: Федулова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арбатская Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Федулова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безрукова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Федулова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Василий Федорович

Мать ребёнка: Федулова Анна

Смерть
Неизвестно