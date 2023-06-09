Федулов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федулова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Николай Федорович
Мать ребёнка: Федулова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арбатская Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Федулова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Безрукова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Федулова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федулов Василий Федорович
Мать ребёнка: Федулова Анна
Смерть
Неизвестно