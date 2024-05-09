Рублевский андрей николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1958
Дата смерти2000
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1958
Отец: Рублевский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рублевская виктория андреевна
Мать ребёнка: Рублевская галина ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1986
Сын: Рублевский максим андреевич
Мать ребёнка: Рублевская галина ивановна
Смерть
2000