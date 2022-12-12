Талдыкина Феврония Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Талдыкина Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно