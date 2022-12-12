Талдыкина Феврония Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Феврония Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Талдыкин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Талдыкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Талдыкин Яков Игнатьевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Яков Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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