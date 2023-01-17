Талдыкин Яков Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Талдыкина Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно