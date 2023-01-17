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Талдыкин Яков Игнатьевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Талдыкин Игнатий Емельянович

Мать: Талдыкина Софья Максимовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Талдыкин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Талдыкина Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Талдыкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Талдыкина Феврония Матвеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Феврония Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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