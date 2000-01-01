Новосёлов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлов Степан

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Место рождения

Тобольская губерния Турински уезд деревня Новосёлова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобольская губерния Турински уезд деревня Новосёлова
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Сухорукова Пелагея дочь

Мать ребёнка: Новосёлова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова ?

Смерть
Неизвестно
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