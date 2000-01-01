Новосёлов Степан
Место рожденияТобольская губерния Турински уезд деревня Новосёлова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Тобольская губерния Турински уезд деревня Новосёлова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Сухорукова Пелагея дочь
Мать ребёнка: Новосёлова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новосёлова ?
Смерть
Неизвестно