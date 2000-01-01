Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Новосёлов Степан

Мать: Новосёлова ?

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухоруков Иван Калинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close