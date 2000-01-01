Сухорукова (Новосёлова) Пелагея дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Новосёлов Степан
Мать: Новосёлова ?
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сухоруков Иван Калинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно