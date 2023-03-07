Волковъ Афонасий
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти15.02.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Волковъ Иванъ
Мать: Волкова Федосья
Бракосочетание
02.02.1802
Жена: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
15.09.1805
Дочь: Волкова Афимья
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
20.01.1807
Сын: Волковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
18.05.1808
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
16.09.1810
Сын: Волковъ Иванъ
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
1812
Сын: Волковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
09.03.1815
Сын: Волковъ Александръ
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
04.09.1816
Сын: Волковъ Захаръ
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
06.09.1817
Сын: Волковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Рождение ребёнка
08.12.1821
Сын: Волковъ Николай
Мать ребёнка: Волкова Марфа
Смерть
15.02.1846