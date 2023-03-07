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Волковъ Афонасий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Дата смерти

15.02.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Волковъ Иванъ

Мать: Волкова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1802

Жена: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1805

Дочь: Волкова Афимья

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1807

Сын: Волковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Рождение ребёнка
18.05.1808

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1810

Сын: Волковъ Иванъ

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Волковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1815

Сын: Волковъ Александръ

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1816

Сын: Волковъ Захаръ

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.09.1817

Сын: Волковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1821

Сын: Волковъ Николай

Мать ребёнка: Волкова Марфа

Смерть
15.02.1846
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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