von Hohenlohe Gottfried I
Место рожденияHohenlohe, Germany
Дата рожденияОколо 1190
Дата смерти1254
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1190
Отец: Von Hohenlohe Heinrich
Мать: Von Langenburg Adelheid
Hohenlohe, Germany
Рождение ребёнка
Около 1240
Сын: Von Hohenlohe-Weikersheim Kraft I
Мать ребёнка: Von Krautheim Richza Richenza
Hohenlohe, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf 1219-1266
Смерть
1254
Hohenlohe, Germany