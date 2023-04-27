von Hohenlohe Gottfried I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиvon Hohenlohe Gottfried I

von Hohenlohe Gottfried I

Место рождения

Hohenlohe, Germany

Дата рождения

Около 1190

Дата смерти

1254

Пол

Мужской

Отец

Около 1150 г.р.

Мать

Около 1171 г.р.

Дети

Около 1240 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1190

Отец: Von Hohenlohe Heinrich

Мать: Von Langenburg Adelheid

Hohenlohe, Germany
Рождение ребёнка
Около 1240

Сын: Von Hohenlohe-Weikersheim Kraft I

Мать ребёнка: Von Krautheim Richza Richenza

Hohenlohe, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf 1219-1266
Смерть
1254
Hohenlohe, Germany
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close