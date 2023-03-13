Баранова Мавра Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Мавра Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Кадикова$36 Варвара

Отец ребёнка: Барановъ Елисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Сын: Барановъ Семенъ

Отец ребёнка: Барановъ Елисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Барановъ Кондратий

Отец ребёнка: Барановъ Елисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Елисей

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