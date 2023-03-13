Баранова Мавра Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Кадикова$36 Варвара
Отец ребёнка: Барановъ Елисей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Барановъ Семенъ
Отец ребёнка: Барановъ Елисей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Барановъ Кондратий
Отец ребёнка: Барановъ Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Елисей