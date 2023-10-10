Рышкова (Яркина) Матрона Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Яркина) Матрона Димитриева

Место рождения

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпуново, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
29.10.1817

Муж: Рышков Михайло Николаев

Рождение ребёнка
09.08.1818

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.10.1822

Сын: Рышков Козма Михайлов

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1824

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1828

Сын: Рышков Павел Михайлов

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.04.1830

Сын: Рышков Яков Михайлов

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1831

Сын: Рышков Порфирий Михайлов

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.08.1833

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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