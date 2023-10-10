Рышкова (Яркина) Матрона Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1817
Рождение ребёнка
09.08.1818
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Рождение ребёнка
09.10.1822
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Рождение ребёнка
12.02.1824
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Рождение ребёнка
14.01.1828
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Рождение ребёнка
30.04.1830
Сын: Рышков Яков Михайлов
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Рождение ребёнка
26.02.1831
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Рождение ребёнка
12.08.1833
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Рышков Михайло Николаев
Смерть
Неизвестно