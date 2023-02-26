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Параскева (Егорова)

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

22.06.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Астапенков Григорий Кодратов

Мать: Екатерина (Евдокия) Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.09.1823

Муж: Барыгин Герасим Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1838

Дочь: Марфа Герасимова

Отец ребёнка: Барыгин Герасим Петров

Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.06.1857
Мартынинки, Дубровская волость, Поречский уезд
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