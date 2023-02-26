Параскева (Егорова)
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти22.06.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.09.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.07.1838
Дочь: Марфа Герасимова
Отец ребёнка: Барыгин Герасим Петров
Смерть
22.06.1857