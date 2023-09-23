Кот Мать — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кот Мать

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1785 г.р.

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кот Ян

Отец ребёнка: Кот Ежи

Смерть
1795
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