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Юркина Наталья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1878

Муж: Юркин Иов Макарович

Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Юркина Акилина Иововна

Отец ребёнка: Юркин Иов Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Юркин Фёдор Иовович

Отец ребёнка: Юркин Иов Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1901

Сын: Юркин Дмитрий Иовович

Отец ребёнка: Юркин Иов Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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