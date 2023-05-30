Юркина Наталья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1878
Муж: Юркин Иов Макарович
Рождение ребёнка
09.06.1885
Дочь: Юркина Акилина Иововна
Отец ребёнка: Юркин Иов Макарович
Рождение ребёнка
01.06.1899
Сын: Юркин Фёдор Иовович
Отец ребёнка: Юркин Иов Макарович
Рождение ребёнка
20.10.1901
Отец ребёнка: Юркин Иов Макарович
Смерть
Неизвестно