Косттричко Евгений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951
Рождение ребёнка
05.09.1974
Сын: Костричко Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: Костричко Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.?
Дочь: Костричко Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Костричко Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костричко Владислав Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костричко Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костричко Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Костричко Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно