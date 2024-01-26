Косттричко Евгений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косттричко Евгений Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1951

Отец: Костричко Дмитрий Афанасьевич

Мать: Костричко Мария Евменовна

Рождение ребёнка
05.09.1974

Сын: Костричко Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: Костричко Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.?

Дочь: Костричко Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Костричко Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костричко Владислав Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костричко Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костричко Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Костричко Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костричко Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костричко Наталья Александровна

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