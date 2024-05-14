Костричко Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Костричко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костричко Владислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Косттричко Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костричко Надежда Евгеньевна

Отец ребёнка: Косттричко Евгений Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косттричко Евгений Дмитриевич

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