Хорошавина (Петухова) Марина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Петухова) Марина Иосифовна

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Место рождения

д. Федота Носкова

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1859

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Федота Носкова
Быстрицкий приход
Бракосочетание
05.11.1839

Муж: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марья Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Рождение ребёнка
20.06.1845

Сын: Хорошавин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.11.1849

Дочь: Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хорошавин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1859

Дочь: Хорошавина Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1859
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