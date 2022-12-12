Хорошавина (Петухова) Марина Иосифовна
Место рожденияд. Федота Носкова
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Федота Носкова
Быстрицкий приход
Бракосочетание
05.11.1839
2 брак
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марья Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Рождение ребёнка
20.06.1845
Сын: Хорошавин Павел Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Рождение ребёнка
09.11.1849
Дочь: Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хорошавин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Рождение ребёнка
07.03.1859
Дочь: Хорошавина Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Ананьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1859