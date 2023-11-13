Кандалов Ларион Василиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1849
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Питасова Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
07.06.1878
Дочь: Горина Феодосия Ларионовна
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
04.09.1880
Сын: Кандалов Павел Ларионович
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
01.09.1882
Сын: Кандалов Адриан Ларионович
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
13.04.1884
Дочь: Кандалова Мария Ларионовна
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
29.08.1888
Дочь: Кандалова Васса Ларионовна
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
08.01.1892
Сын: Кандалов Гордей Ларионович
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
04.09.1893
Сын: Кандалов Павел Ларионович
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Рождение ребёнка
02.02.1895
Сын: Кандалов Ефрем Ларионович
Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандалова Васса Егоровна
Смерть
Неизвестно