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Кандалов Ларион Василиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1849

Отец: Кандалов Василий Кузьмич

Мать: Кандалова Анисия Ефремовна

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Питасова Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
07.06.1878

Дочь: Горина Феодосия Ларионовна

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
04.09.1880

Сын: Кандалов Павел Ларионович

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Кандалов Адриан Ларионович

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
13.04.1884

Дочь: Кандалова Мария Ларионовна

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
29.08.1888

Дочь: Кандалова Васса Ларионовна

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
08.01.1892

Сын: Кандалов Гордей Ларионович

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
04.09.1893

Сын: Кандалов Павел Ларионович

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Рождение ребёнка
02.02.1895

Сын: Кандалов Ефрем Ларионович

Мать ребёнка: Кандалова Васса Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандалова Васса Егоровна

Смерть
Неизвестно
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