Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Иванович

Место рождения

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1807

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Иван Андреевич

Мать: Ульяна Сидоровна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
После 1776

Жена: Евдокия Петровна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Яков Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Николай Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1807
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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