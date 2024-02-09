Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Иван Андреевич
Мать: Ульяна Сидоровна
Бракосочетание
После 1776
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Яков Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Николай Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
После 1807