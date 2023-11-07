Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Яков Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Николай Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Иванович
Смерть
После 1807