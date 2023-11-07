Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петровна

Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Максим Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Яков Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Николай Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванович

Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Иванович

Смерть
После 1807
Засухино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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