Лацина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лацина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лацин ? Иван ?

Отец ребёнка: Лацин Самуил (Самойла) Семенович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лацин ? Кузьма ?

Отец ребёнка: Лацин Самуил (Самойла) Семенович

Бракосочетание
С 1858 по 1860

Муж: Лацин Самуил (Самойла) Семенович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лацин Евгений Самуилович

Отец ребёнка: Лацин Самуил (Самойла) Семенович

Смерть
Неизвестно
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