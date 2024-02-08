Лацина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лацин ? Иван ?
Отец ребёнка: Лацин Самуил (Самойла) Семенович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Лацин ? Кузьма ?
Отец ребёнка: Лацин Самуил (Самойла) Семенович
Бракосочетание
С 1858 по 1860
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Лацин Самуил (Самойла) Семенович
Смерть
Неизвестно