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Конашенкова Екатерина Иосифова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1825

Муж: Конашенков Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Конашенков Пётр Иванов

Отец ребёнка: Конашенков Иван Алексеев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1831

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Конашенков Иван Алексеев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1833

Сын: Конашенков Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Конашенков Иван Алексеев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1835

Муж: Антоний Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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