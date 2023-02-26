Конашенкова Екатерина Иосифова
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1825
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Конашенков Иван Алексеев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1831
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Конашенков Иван Алексеев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1833
Сын: Конашенков Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Конашенков Иван Алексеев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.07.1835
Муж: Антоний Карпов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно