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Коробов Ксенафонт Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Коробов Федор Никифоров

Мать: Коробова Стефанида Аверкиева

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коробов Димитрий Ксенефонтов

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Осиповна

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Ксенофонтова

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Осиповна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агапья Ксенофонтова

Мать ребёнка: Коробова Татьяна Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Татьяна Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810
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