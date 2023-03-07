Коробов Ксенафонт Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1789
Сын: Коробов Димитрий Ксенефонтов
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Васса Ксенофонтова
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Осиповна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агапья Ксенофонтова
Мать ребёнка: Коробова Татьяна Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1810