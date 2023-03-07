Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиева

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Место рождения

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Вахрушев Аверкий Васильев

Мать: не указана

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
08.02.1754 ст.

Муж: Коробов Федор Никифоров

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Коробова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров

Рождение ребёнка
1770

Сын: Коробов Ксенафонт Федоров

Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров

Рождение ребёнка
1776

Сын: Коробов Федор Федоров

Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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