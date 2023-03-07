Коробова (Вахрушева) Стефанида Аверкиева
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Вахрушев Аверкий Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1754 ст.
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Коробова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров
Рождение ребёнка
1770
Сын: Коробов Ксенафонт Федоров
Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Коробов Федор Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно