Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Касаткина) Татьяна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Коробов Димитрий Ксенефонтов

Отец ребёнка: Коробов Ксенафонт Федоров

Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Васса Ксенофонтова

Отец ребёнка: Коробов Ксенафонт Федоров

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агапья Ксенофонтова

Отец ребёнка: Коробов Ксенафонт Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Ксенафонт Федоров

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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