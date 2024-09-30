Эртте (Антонова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эртте (Антонова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1920

Муж: Эртте Павел Иосифович

Рождение ребёнка
15.04.1922

Дочь: (Эртте) Мария Павловна

Отец ребёнка: Эртте Павел Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1924

Дочь: (Эртте) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Эртте Павел Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1930

Сын: Эртте Виктор Павлович

Отец ребёнка: Эртте Павел Иосифович

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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