Эртте (Антонова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1920
Рождение ребёнка
15.04.1922
Дочь: (Эртте) Мария Павловна
Отец ребёнка: Эртте Павел Иосифович
Рождение ребёнка
13.05.1924
Дочь: (Эртте) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Эртте Павел Иосифович
Рождение ребёнка
07.09.1930
Отец ребёнка: Эртте Павел Иосифович
Смерть
Неизвестно