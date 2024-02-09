Вальков Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Вальков Андрей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Вальков Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валькова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланьина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна
Смерть
Около 1917