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Вальков Андрей Андреевич

Место рождения

Бобылевские Выселки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1876

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Вальков Андрей Ефимович

Мать: не указана

Бобылевские Выселки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1914

Сын: Вальков Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Бобылевские Выселки, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валькова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланьина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Валькова Мария Тихоновна

Смерть
Около 1917
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