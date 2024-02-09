Соколова (Хазова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Хазова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Хазов Федор Игнатьевич

Мать: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Дочь: Соколова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Трофимович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.04.1906 ст.

Дочь: Соколова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Трофимович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1909 ст.

Сын: Соколов Василий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Трофимович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Трофимович

Смерть
Неизвестно
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