Соколова (Хазова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Дочь: Соколова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
05.04.1906 ст.
Дочь: Соколова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
11.02.1909 ст.
Отец ребёнка: Соколов Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно