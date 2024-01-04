Хазов (Соколов) Федор Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1857
Отец: Соколов Игнатий Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Соколова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Соколова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1886 ст.
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Поручитель
25.01.1887 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
На венчании у брата Ивана
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Соколов Николай Федорович
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
27.06.1897
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
17.02.1900
Сын: Александр Федорович
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Александра Федоровна
Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно