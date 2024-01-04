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Хазов (Соколов) Федор Игнатьевич

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около ?.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1857

Отец: Соколов Игнатий Лукич

Мать: не указана

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Соколова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Соколова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.06.1886 ст.

Сын: Соколов Иван Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Поручитель
25.01.1887 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
На венчании у брата Ивана
Рождение ребёнка
18.07.1891 ст.

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Соколов Николай Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.06.1897

Сын: Соколов Петр Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.02.1900

Сын: Александр Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
04.02.1904 ст.

Сын: Хазов Василий Федорович

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Александра Федоровна

Мать ребёнка: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Хазова Феодосия Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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