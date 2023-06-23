Богачёв Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.02.1982
Дата смерти23.06.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1982
Образование
С 01.09.1988 по ?.06.1997
Ср.школа №180 на ул.Радужная/Вясёлковая 8/3
Образование
С 01.09.1997 по 23.06.2000
Минское ПТУ №23 монтажных и спец-х строительных работ на ул.Ваупшасова 19 по специальности "Санитарно-техническое оборудование зданий и строений. Технология сварочных работ"
Военная служба
С 10.01.2001 по 29.01.2001
В в/ч. 29776 в в/г. Уручье
Военная служба
С 29.01.2001 по 10.07.2002
Мачулищи, Минский район, Минская область
В в/ч. 06752
Бракосочетание
23.07.2004
Рождение ребёнка
24.01.2005
Дочь: Багачова Богачёва Ірына Ирина Сяргееўна Сергеевна
Мать ребёнка: Богачёва Вероника Сергеевна
Развод
18.01.2017
Смерть
23.06.2023