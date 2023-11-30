Богачев Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960
Бракосочетание
06.06.1981
Рождение ребёнка
21.02.1982
Сын: Богачёв Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Богачёва Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
09.07.1983
Дочь: Богачёва Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Богачёва Валентина Николаевна
Развод
27.03.1985
Рождение ребёнка
27.06.1991
Мать ребёнка: не указана