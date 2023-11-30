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Богачев Михаил Сергеевич

Место рождения

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960

Отец: Богачев Сергей Иванович

Мать: Богачева Матрона Антоновна

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
06.06.1981

Жена: Богачёва Валентина Николаевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
21.02.1982

Сын: Богачёв Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Богачёва Валентина Николаевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
09.07.1983

Дочь: Богачёва Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Богачёва Валентина Николаевна

Минск, Минск
Развод
27.03.1985

Жена: Богачёва Валентина Николаевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
27.06.1991

Сын: Богачев Игорь Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Черкасское Поречное, Суджанский муниципальный район, Курская область
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