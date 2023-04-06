Солодянкин Андрей Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Солодянкин Леонтий Андреев
Мать ребёнка: Солодянкина Зиновия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Солодянкина Зиновия Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Солодянкина Зиновия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812