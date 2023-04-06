Солодянкин Андрей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Андрей Ефимов

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Место рождения

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Солодянкин Ефим Савватеев

Мать: Солодянкина Дарья Васильева

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Солодянкин Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Солодянкина Зиновия Филиппова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Солодянкин Иван Андреев

Мать ребёнка: Солодянкина Зиновия Филиппова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Солодянкина Зиновия Филиппова

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Зиновия Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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