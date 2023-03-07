Солодянкина Зиновия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Зиновия Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Солодянкин Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Солодянкин Андрей Ефимов

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Солодянкин Иван Андреев

Отец ребёнка: Солодянкин Андрей Ефимов

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Солодянкин Андрей Ефимов

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Андрей Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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