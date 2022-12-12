Спесивцева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спесивцева Пелагея Ивановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1755

Муж: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Богданова Анна Степановна

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Курапцова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1776
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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