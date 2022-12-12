Спесивцева Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1755
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Богданова Анна Степановна
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Курапцова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Смерть
1776