Зенков (Иванов) Андрей Иванов
Место рождения
Дата рождения14.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1874
Отец: Иван Еремеев
Мать: Дария Исидорова
Бракосочетание
27.01.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Военная служба
1900
запасной кнтер-офицео
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
06.02.1903
Сын: Зенков (иванов) Парфений Андреев
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
07.07.1904
Дочь: Ольга Андреева
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
22.02.1907
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
12.07.1908
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
29.07.1911
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
14.11.1913
Дочь: Екатерина Андреева
Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 34 пеш. Смоленск. друж.
Смерть
Неизвестно