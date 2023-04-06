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Зенков (Иванов) Андрей Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1874

Отец: Иван Еремеев

Мать: Дария Исидорова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1895

Жена: Зенкова Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1900

Сын: Зенков Александр Андреев

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1900
запасной кнтер-офицео
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Рождение ребёнка
06.02.1903

Сын: Зенков (иванов) Парфений Андреев

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1904

Дочь: Ольга Андреева

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.02.1907

Сын: Зенков Александр Андреев

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1911

Сын: Зенков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1913

Дочь: Екатерина Андреева

Мать ребёнка: Зенкова Параскева Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
ст. унтер-офицер 34 пеш. Смоленск. друж.
Смерть
Неизвестно
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